برعاية مجلس الشورى البحريني

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٩ مساءً
نورة بنت فيصل الشعبان تشارك بورقة عمل نوعية في الملتقى العربي الثالث للإعلام البرلماني
المواطن - فريق التحرير

برعاية كريمة من مجلس الشورى البحريني، وبتنظيم من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، شاركت سعادة الأستاذة نورة بنت فيصل الشعبان، العضو السابق في مجلس الشورى السعودي، في أعمال الملتقى العربي الثالث للإعلام البرلماني، الذي انعقد في المنامة تحت عنوان: “الإعلام البرلماني في عصر الذكاء الاصطناعي: تحقيق المصداقية وصناعة الأثر”.

وقدّمت الشعبان ورقة عمل نوعية بعنوان: “الخطاب البرلماني في عصر الذكاء: من منبر التشريع إلى هندسة الوعي في زمن الخوارزميات”، ضمن محور:
“الإعلام البرلماني وتشكيل الوعي الجمعي بمصداقية في ظل الذكاء الاصطناعي”.

• أبرز محاور الورقة:

– إعادة تعريف الإعلام البرلماني كمنصة استراتيجية لصناعة الوعي الجمعي، لا مجرد وسيلة لنقل القرار.
– الدعوة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي بوعي مهني، بما يُعزز جودة الخطاب ويُراعي السياق الوطني.
– التأكيد على أن المصداقية لا تُبنى بالضوابط الأخلاقية فقط، بل بالمعرفة الدقيقة، والتحليل المستند إلى بيانات واقعية.

• أهم التوصيات العملية:

1. تأسيس وحدات تحليل الأثر الإعلامي داخل البرلمانات العربية، لقياس تأثير الخطاب على الرأي العام باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
2. إعداد ميثاق عربي لأخلاقيات الإعلام البرلماني الرقمي، يضمن التوازن بين التأثير والمصداقية، ويُرسّخ قيم الشفافية والاتساق.
3. إطلاق منصة عربية موحدة للإعلام البرلماني التفاعلي، تُقدّم محتوى مبسطًا وموثوقًا، وتُتيح التفاعل المباشر مع الجمهور العربي.
4. تدريب المتحدثين الإعلاميين البرلمانيين على تقنيات التأثير الأخلاقي، السرد المؤسسي، وتحليل البيانات الرقمية.
5. بناء مؤشرات عربية لقياس المصداقية الرقمية، تُستخدم لتقييم الأداء الإعلامي داخليًا، وتعزيز الثقة الشعبية خارجيًا.

وقد لاقت المداخلة تفاعلًا واسعًا من المشاركين، لما حملته من رؤية استراتيجية ومهنية عالية، تُسهم في تطوير الإعلام البرلماني العربي، وتُعزز دوره في بناء وعي مجتمعي مستدام في ظل التحولات الرقمية.

