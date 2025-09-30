Icon

نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول المعينين لدى المملكة

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:١٣ مساءً
نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول المعينين لدى المملكة
المواطن - واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالديوان الملكي في قصر اليمامة، اليوم، أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة.
وتشرف بتقديم أوراق الاعتماد كل من، سفير مملكة بلجيكا السيد باسكال غريكوار، وسفير إيرلندا السيد جيرارد كونينغهام، وسفير مملكة تايلند السيد دارم بونثام، وسفير جمهورية بلغاريا السيد لوبومير نيكولوف بوبوف، وسفير دولة الكويت الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد ميشائيل كيندسغراب، وسفير الاتحاد الأوروبي السيد كرستوف فارنو، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي رضا عنايتي، وسفير جمهورية سلوفينيا (غير مقيم) السيد ساشو بودلسنيك، وسفير جمهورية النمسا السيد أوسكار فوستينغر، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية السيد هيثم أبو الفول، وسفير البوسنة والهرسك السيد رزام تشوليتش، وسفير بوركينا فاسو السيد بوكاري سفادوغو، وسفير جمهورية جورجيا السيد نيكولوز ريفازيشفيلي، وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد شريف وليد، وسفير جمهورية ألبانيا السيد سايمر بالا، وسفير جمهورية كينيا السيد محمد رمضان روانجي، وسفير بروناي دار السلام السيد هارون جنيد، وسفير جمهورية السلفادور السيد ريكاردو إرنستو كوكالون ليفي، وسفير جمهورية تركيا السيد أمر الله اشلر، وسفير جمهورية الدومينكان السيد أندي رافئيل رودريغيس دوران، وسفير جمهورية أوزبكستان السيد نادر جان تورغونوف، وسفير جمهورية الأرجنتين السيد فاكوندو فيلا، وسفير جمهورية كازاخستان السيد ماديار مينيلبيكوف، وسفير جمهورية الصين الشعبية السيد تشانغ هوا، وسفير جمهورية الإكوادور (غير مقيم) السيد دينيس توسكانو أموريس، وسفير جمهورية الكونغو الديمقراطية السيد نسيتا ماهونجو فرنسيس، وسفير جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية السيد عمر ليبي أجود، وسفير جمهورية زيمبابوي السيد جون ووتاوناشي، وسفير جمهورية السودان السيد دفع الله الحاج علي عثمان، وسفير جمهورية سيشل (غير مقيم) السيد جيرفيز ميشيل مومو، وسفير مملكة هولندا السيد هانز بيتر فان دير فودا، وسفير مملكة النرويج السيدة كريستي ترومسدال، وسفير رومانيا السيد سباستيان متراتشي، وسفير جمهورية فرنسا السيد باتريك ميزوناف، وسفير جمهورية إستونيا (غير مقيم) السيدة ماريا بيلوفاس، وسفير جمهورية إيطاليا السيد كارلو بالدوتشي.
وقد رحب سمو ولي العهد بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتحيات سموه لقادة دولهم، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات مع المملكة.
من جهتهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، معبرين عن شكرهم وامتنانهم على ما وجدوه من حفاوة وكرم ضيافة.
وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.
حضر تسليم أوراق اعتماد السفراء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي رئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

