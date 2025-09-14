باريس سان جيرمان يفوز على ضيفه لانس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بـ كدانة للتنمية والتطوير 17 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى فروع الملاحة الجوية رصد التربيع الأخير لقمر ربيع الأول في سماء عرعر بمشهد بديع سلمان للإغاثة يوزع 600 سلة غذائية في سول بالصومال نيوم يتغلّب بهدفين لهدف على مضيفه ضمك
تغلّب نادي نيوم على مضيّفه ضمك بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب نادي ضمك بمحافظة خميس مشيط، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.
وتقدم ألكسندر لاكازيت لنيوم في الدقيقة 30 قبل أن يعادل خيسوس ميدينًا لضمك في الدقيقة 49، ثم منح لاكازيت التقدم النهائي لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 83.
وبهذا الفوز رفع نيوم رصيده إلى ثلاث نقاط، بينما تجمّد رصيد ضمك عند نقطة واحدة بانتظار نتائج بقية مباريات الجولة.