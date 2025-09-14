نيوم يتغلّب بهدفين لهدف على مضيفه ضمك

تغلّب نادي نيوم على مضيّفه ضمك بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب نادي ضمك بمحافظة خميس مشيط، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وتقدم ألكسندر لاكازيت لنيوم في الدقيقة 30 قبل أن يعادل خيسوس ميدينًا لضمك في الدقيقة 49، ثم منح لاكازيت التقدم النهائي لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز رفع نيوم رصيده إلى ثلاث نقاط، بينما تجمّد رصيد ضمك عند نقطة واحدة بانتظار نتائج بقية مباريات الجولة.