في منافسات الدوري السعودي للمحترفين

نيوم يفوز على الأخدود بهدف دون رد

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً
نيوم يفوز على الأخدود بهدف دون رد
المواطن - فريق التحرير

تغلّب نيوم على نظيره الأخدود بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

سجل لنيوم اللاعب عبدالملك العييري عند الدقيقة (28) من الشوط الأول، ليصل نيوم للنقطة السادسة.

