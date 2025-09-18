وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية تمديد فترة التسجيل بجائزة المعلم المتميز في المدينة المنورة نيوم يفوز على الأخدود بهدف دون رد وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله لمواجهة إنفيديا.. هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ183 مليار دولار القوات السعودية والقوات البرية الأمريكية تختتمان مناورات الرمال الحمراء وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة
تغلّب نيوم على نظيره الأخدود بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
سجل لنيوم اللاعب عبدالملك العييري عند الدقيقة (28) من الشوط الأول، ليصل نيوم للنقطة السادسة.