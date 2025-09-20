هجوم إلكتروني يربك حركة الرحلات بمطارات أوروبية

فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم 5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا
شهدت حركة الرحلات الجوية في مطارات أوروبية، صباح اليوم السبت، بينها هيثرو وبرلينن اضطرابا بسبب هجوم إلكتروني.
جاء ذلك بعدما توقع مطار بروكسل، تأخير وإلغاء بعض الرحلات بسبب هجوم إلكتروني، وفقًا لـ”العربية”.
واستهدف الهجوم الإلكتروني مزود خدمة أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات، مما أثرة على العديد من المطارات الأوروبية.