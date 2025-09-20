هجوم إلكتروني يربك حركة الرحلات بمطارات أوروبية

شهدت حركة الرحلات الجوية في مطارات أوروبية، صباح اليوم السبت، بينها هيثرو وبرلينن اضطرابا بسبب هجوم إلكتروني.

اضطراب حركة الطيران

جاء ذلك بعدما توقع مطار بروكسل، تأخير وإلغاء بعض الرحلات بسبب هجوم إلكتروني، وفقًا لـ”العربية”.

واستهدف الهجوم الإلكتروني مزود خدمة أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات، مما أثرة على العديد من المطارات الأوروبية.