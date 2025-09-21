هجوم سيبراني جديد يستهدف مطار بروكسل وإلغاء 44 رحلة

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر
تعرض مطار بروكسل الدولي، اليوم الأحد، لاضطرابات جديدة في حركة الطيران إثر هجوم سيبراني، استهدف مزود خدمات خارجي معتمد في أنظمة التسجيل والصعود إلى الطائرات؛ مما أدى إلى إلغاء (44) رحلة من أصل (257) رحلة مبرمجة عند المغادرة, إضافة إلى إلغاء أو تحويل بعض الرحلات عند الوصول.
وأوضحت المتحدثة باسم المطار إيسحان شوعا لخلي، أن ست رحلات جرى تحويلها نحو وجهات بديلة، بينما لا يزال العمل اليدوي هو الحل المؤقت لتسجيل الركاب, داعية المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.
ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة أعطال مماثلة شهدتها عدة مطارات أوروبية منذ مساء الجمعة بعد استهداف إحدى الشركات الأمريكية المزودة للأنظمة.