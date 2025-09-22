Icon

هلال تبوك يستعد بـ 40 وحدة إسعافية و60 متطوعًا لاحتفالات اليوم الوطني

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٢ مساءً
هلال تبوك يستعد بـ 40 وحدة إسعافية و60 متطوعًا لاحتفالات اليوم الوطني
المواطن - واس

أكمل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك استعداداته وجاهزيته للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ95، لتقديم جميع الخدمات الطبية والإسعافية في الأماكن والمواقع التي ستقام فيها الفعاليات، وذلك من خلال تطبيق خططها المعدة مسبقًا للوجود الإسعافي في جميع المحافل الوطنية.

واستعد فرع الهيئة بالمنطقة بأكثر من (40) وحدة إسعافية، وأكثر من خمس فرق استجابة سريعة، وأكثر من (18) فرقة طبية راجلة موزعة على المناطق التي تشهد كثافة مرورية، بهدف تقليل زمن الاستجابة.

تغطية إسعافية

وتشمل التغطية الإسعافية المواقع التي تشهد كثافة عالية من المحتفلين، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقديم الخدمات الإسعافية بكفاءة، بالإضافة إلى مبادرة “امشِ 95 خطوة وتعلّم مهارة إسعافية” وذلك في ممشى الأمير فهد بن سلطان والحديقة المركزية، إضافةً إلى المواقع الأخرى التي تشهد تمركز الفرق الإسعافية الإضافية للاستجابة الطبية والإسعافية؛ بهدف تقليل زمن الاستجابة، إلى جانب المشاركة بأركان توعوية وتثقيفية.

وسيقوم على الخطة أكثر من (80) مسعفًا وأخصائيًا، وأكثر من (60) متطوعًا ومتطوعة يوميًا، بالإضافة إلى وجود القيادة الميدانية على مدار الساعة ومتابعة أعمال الفرق في الأيام المصاحبة، بالتنسيق المباشر مع مختلف الجهات الحكومية والأمنية بالمنطقة، بما يحقق تكاملًا في الخدمات المقدمة ويضمن سلامة المحتفلين في يوم الوطن.

