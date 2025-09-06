Icon

يشترط أن يكون المتقدم للتسجيل سعودي الجنسية

هل يتم طلب رسوم للتسجيل في برنامج ريف؟

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٣ مساءً
هل يتم طلب رسوم للتسجيل في برنامج ريف؟
المواطن - فريق التحرير

أكد برنامج دعم الأسر الريفية في السعودية “برنامج ريف”، أن التسجيل في البرنامج لا يتم أي رسوم للتسجيل في برنامج التنمية الريفية المستدامة.

التسجيل في ريف بدون رسوم

جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مستفيد استفسر بشأن دفع رسوم للتسجيل عبر واتساب، حيث قال : “هل يوجد تسجيل عن طريق واتساب وكم الرسوم؟”.

وأجاب برنامج ريف عبر حسابه في منصة إكس : “مرحباً بك.. لا يتم طلب رسوم للتسجيل في برنامج التنمية الريفية المستدامة، نشكر لك تواصلك”.

شروط القبول في برنامج ريف:

أيضًا حدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها  البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.

