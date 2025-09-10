هل يلزم إحضار صورة شخصية لتجديد الهوية الوطنية؟

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه لا يلزم إحضار صورة شخصية، بالنسبة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من خدماتها المتعلقة بتجديد بطاقة الهوية الوطنية أو إصدار بدل تالف أو مفقود للهوية الوطنية أو سجل الأسرة، كما لا يلزم تعبئة نماذج ورقية.

تجديد الهوية الوطنية

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها في منصة “إكس” أن هذا الإجراء ينطبق على من لديهم صورة وبصمة مسجلة مسبقًا في النظام، حيث يتم الاعتماد عليها بشكل مباشر دون الحاجة لأي متطلبات إضافية.

يأتي هذا التوجه مع مسار التحول الرقمي الذي تشهده مختلف قطاعات وزارة الداخلية، وفي إطار الحرص على توفير خدمات أكثر يسرًا وسرعة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الكفاءة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الأحوال المدنية، أن ذلك يأتي في إطار التسهيل على المستفيدين وتطوير الخدمات الإلكترونية.