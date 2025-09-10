هل يلزم إحضار صورة شخصية لتجديد الهوية الوطنية؟ تدشين أحدث مضخات الإنسولين للأطفال بمستشفى جازان العام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح مشروعًا تعليميًا في المكلا السعودية تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي الأمن جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية ثعبان يلدغ طفلاً داخل حضانة السعودية تستضيف مؤتمر الرابطة الدولية للمدَّعين العامين السعودية ترحب بتوقيع اتفاق استئناف التعاون بين إيران والوكالة الذرية توضيح من التأمينات بشأن بيانات حاسبة التقاعد انطلاق برنامج تأهيل خبراء المستقبل في مجال الأمن السيبراني
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه لا يلزم إحضار صورة شخصية، بالنسبة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من خدماتها المتعلقة بتجديد بطاقة الهوية الوطنية أو إصدار بدل تالف أو مفقود للهوية الوطنية أو سجل الأسرة، كما لا يلزم تعبئة نماذج ورقية.
وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها في منصة “إكس” أن هذا الإجراء ينطبق على من لديهم صورة وبصمة مسجلة مسبقًا في النظام، حيث يتم الاعتماد عليها بشكل مباشر دون الحاجة لأي متطلبات إضافية.
يأتي هذا التوجه مع مسار التحول الرقمي الذي تشهده مختلف قطاعات وزارة الداخلية، وفي إطار الحرص على توفير خدمات أكثر يسرًا وسرعة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الكفاءة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الأحوال المدنية، أن ذلك يأتي في إطار التسهيل على المستفيدين وتطوير الخدمات الإلكترونية.
لا داعي لإحضار صور شخصية أو تعبئة النماذج عند التقدم للإجراءات التالية: pic.twitter.com/pCXY2FaPJV
