هندي يكتشف أسرته الحقيقية بعد 30 عاماً من اختطافه

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٣ مساءً
هندي يكتشف أسرته الحقيقية بعد 30 عاماً من اختطافه
المواطن - فريق التحرير

نجح رجل من الهند يدعى تاج رولاند في الوصول لأسرته الحقيقية بعد أن اختُطف وهو في السابعة من عمره وبيعه لعائلة متبنية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لصحيفة “التلغراف”، فإن رحلة تاج رولاند بدأت عام 1979 في مدينة إيرود بولاية تاميل نادو، عندما اختطفه شبان أثناء محاولته البحث عن الطعام في محطة الحافلات، وتم بيعه إلى شبكة تبني دولية مرتبطة بكنيسة المورمون في أمريكا. هناك نشأ تاج، الذي كان اسمه آنذاك تشيلاموثو، مع عائلة متبنية في ولاية يوتا، بعيدًا عن والدته الحقيقية وأشقائه.

هندي يكتشف أسرته بعد 30 عاماً

رغم الحب الذي تلقاه من عائلته الجديدة، ظل تاج يشعر بانقسام داخلي شديد، ولم ينسَ أبدًا والدته وأصوله، وكان يبحث عنها طوال حياته. وبعد سنوات من البحث المعقد والمساعدة من زوجته، تمكن الرجل الهندي أخيرًا من إعادة التواصل مع والدته وأسرته في الهند، في لحظة كانت مليئة بالعواطف والصدمة، إذ احتضنته والدته بعد كل هذه السنوات.

وتعود قوة هذه القصة إلى ما بعدها: فإعادة بناء العلاقات العائلية لم تكن سهلة، إذ واجه تاج تحديات كبيرة في محاولة تحسين حياة أسرته، مثل نقلهم إلى منزل أفضل وتوفير التعليم لأبنائهم. ومع ذلك، صدمته الثقافة والعادات التي لم تسمح لهم بتبني التغييرات سريعًا، ليُدرك أن الحب والمال وحدهما لا يكفيان لتجاوز العقبات المجتمعية.

وهذه الأيام، يعيش تاج حياة مزدوجة بين الهند وأمريكا، محافظًا على توازنه بين عائلتين، وبين ماضيه المضطرب وحاضره المستقر. وعلى الرغم من كل الصعوبات، يرى في لقائه مع والدته الحقيقية وإعادة وصل شمل أسرته أقرب شيء إلى نهاية سعيدة لحياة بدأت بالاختطاف والفقد.

 

