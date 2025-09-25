هيئة التراث تعلن اكتشاف أقدم مستوطنة معمارية بالجزيرة العربية

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
ضمن جهود الاستكشاف والتنقيب الأثري؛ أعلنت هيئة التراث عن اكتشاف أقدم مستوطنة معمارية من العصر الحجري الحديث في الجزيرة العربية في موقع مصيون بمنطقة تبوك، في دراسة نُشرت نتائجها في مجلة (Asian Journal of Paleopathology).
وتابعت هيئة التراث أن تاريخ المستوطنة يأتي مابين 10 – 11 ألف عام من الحاضر، حيث يدعم الاكتشاف بدايات الاستيطان البشري المستقر شمال غرب المملكة.