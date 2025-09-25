Icon

أخبار رئيسية
هيئة التراث تعلن اكتشاف أقدم مستوطنة معمارية بالجزيرة العربية

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣١ مساءً
هيئة التراث تعلن اكتشاف أقدم مستوطنة معمارية بالجزيرة العربية
المواطن - فريق التحرير

ضمن جهود الاستكشاف والتنقيب الأثري؛ أعلنت هيئة التراث عن اكتشاف أقدم مستوطنة معمارية من العصر الحجري الحديث في الجزيرة العربية في موقع مصيون بمنطقة تبوك، في دراسة نُشرت نتائجها في مجلة (Asian Journal of Paleopathology).

وتابعت هيئة التراث أن تاريخ المستوطنة يأتي مابين 10 – 11 ألف عام من الحاضر، حيث يدعم الاكتشاف بدايات الاستيطان البشري المستقر شمال غرب المملكة.

