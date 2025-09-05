هيئة النقل: تنفيذ 340 ألف عملية فحص وضبط 47 ألف مخالفة

نفذت الفرق الرقابية للهيئة العامة للنقل أكثر من (340) ألف عملية فحص، أسفرت عن ضبط ما يزيد على (47) ألف مخالفة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لرفع مستوى جودة الخدمات وتعزيز اشتراطات السلامة في أنشطة النقل البري والبحري في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أغسطس الماضي.

وسجل قطاع النقل البري العدد الأكبر من عمليات الفحص بواقع (333) ألف عملية، منها (10) آلاف عملية رصد آلي، وبمعدل امتثال عام بلغ (93%)، فيما نفّذت الفرق الرقابية (7,502) عملية فحص في قطاع النقل البحري بمعدل امتثال وصل إلى (99%).

وأوضحت الهيئة أن منطقة مكة المكرمة جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المخالفات المرصودة في النقل البري بواقع (10,841) مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ(9,592) مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ(3,925) مخالفة، فيما سجلت منطقة المدينة المنورة (2,532) مخالفة، ومنطقة تبوك (2,275) مخالفة، ومنطقة القصيم (1,372) مخالفة، ومنطقة نجران (1,168) مخالفة، وتوزعت بقية المخالفات على باقي مناطق المملكة.

وبيّنت أن أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في تشغيل سائقين دون الحصول على بطاقات مهنية أو تراخيص خاصة بنقل المواد الخطرة، وتشغيل مركبات دون بطاقات تشغيل، إلى جانب عدم التزام بعض السائقين بالزي الرسمي المعتمد من الهيئة.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام المنشآت والأفراد بالأنظمة واللوائح المعتمدة، مؤكدة أن أعمالها الرقابية مستمرة لضمان جودة الخدمات ورفع مستويات السلامة، كما دعت المستفيدين إلى تقديم ملاحظاتهم أو بلاغاتهم عبر الرقم الموحد (19929)، أو من خلال حساب العناية بالمستفيدين عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”.