‫هيئة الولاية على أموال القاصرين تستعرض توجهاتها الاستراتيجية

شواطئ أملج.. مناظر خلابة ومشروعات بلدية تعزز جودة الحياة وزارة الدفاع تستعرض طائرات القوات الجوية المشاركة بفعاليات اليوم الوطني المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا و4 خطوات للاشتراك السعودية تدين الهجوم الإرهابي في باكستان القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات جازان حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة لإثبات صحة عقد الإيجار القبض على مقيم لترويجه الشبو المخدر بالمدينة المنورة حياة الفهد تتعرض لجلطة ثانية وتخضع للتنفس الاصطناعي تنبيه من حالة مطرية على مكة المكرمة تستمر لساعات القبض على مواطن لترويجه أقراصًا محظورة بالشمالية
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، اجتماعه السادس والأربعين، برئاسة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة وأعضاء المجلس، وذلك في مقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض.
واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئة وتوجهاتها الإستراتيجية، بما يسهم في تقديم أجود الخدمات للمستفيدين والمشمولين بنظامها.