عقدت اجتماعها السادس والأربعين

‫هيئة الولاية على أموال القاصرين تستعرض توجهاتها الاستراتيجية

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٨ مساءً
‫هيئة الولاية على أموال القاصرين تستعرض توجهاتها الاستراتيجية
المواطن - واس

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، اجتماعه السادس والأربعين، برئاسة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة وأعضاء المجلس، وذلك في مقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض.

واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئة وتوجهاتها الإستراتيجية، بما يسهم في تقديم أجود الخدمات للمستفيدين والمشمولين بنظامها.

