أكدت تميزها في الأداء الاتصالي والإعلامي على مستوى المنطقة

وزارة الإعلام تفوز بثلاث جوائز في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٤ مساءً
وزارة الإعلام تفوز بثلاث جوائز في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025
المواطن - واس

حققت وزارة الإعلام السعودية مساء اليوم ثلاث جوائز ضمن الدورة الثانية عشرة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025، في خطوة تعكس ريادتها في تطوير منظومة الاتصال الحكومي، وتؤكّد تميزها في الأداء الاتصالي والإعلامي على مستوى المنطقة.

وجاء إعلان الفائزين وتسليم الجوائز خلال احتفالية رسمية أُقيمت اليوم في مركز إكسبو الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور نخبة من القيادات الإعلامية والخبراء الدوليين.

وزارة الإعلام تفوز بثلاث جوائز

وتوجت الوزارة في ثلاثة مسارات رئيسية، هي: “أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي”، عن مشروعها واحة الإعلام، بهدف تعزيز الحضور الإعلامي للمملكة في أبرز المحافل المحلية والدولية، والتعريف بالمشروعات المستقبلية في المملكة وعرضها بلغة بصرية وتفاعلية تخاطب العالم، إلى جانب توفير بيئة احترافية للإعلاميين تواكب التحولات التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030.

وفاز فيلم “الوجهة” ضمن إنتاجات مبادرة “كنوز السعودية” بوزارة الإعلام، في مسار “أفضل محتوى اتصالي وإعلامي”، حيث يستعرض الفيلم التطورات التي شهدتها المملكة في الأعوام الماضية في المجالات السياسية والاقتصادية والطبية والرياضية والثقافية والإعلامية والفنية، والخطوات المتسارعة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحولها إلى وجهة للعالم.


وفي مسار أفضل متحدث رسمي، نال الجائزة مدير العلاقات العامة والشراكات بمركز التواصل الحكومي عمر القحطاني، نظير جهوده في تعزيز الخطاب الإعلامي الرسمي، والتعريف بالمشروعات والمبادرات الإعلامية للمركز، وتقديم المعلومات للجمهور وفي مختلف المنصات محليًا ودوليًا.
ويأتي هذا التميز تتويجًا لجهود الوزارة في تبني أفضل الممارسات الاتصالية، وتأكيدًا على التزامها بتطوير أدوات الإعلام الحكومي بما يتماشى مع تطلعات المملكة ورؤيتها المستقبلية.

ويُعد هذا الفوز امتدادًا لجهود وزارة الإعلام في تطوير منظومة الاتصال الحكومي، وترسيخًا لحضور المملكة في المحافل الإقليمية والدولية، بعد منافسة مع أكثر من 2600 مشاركة من 37 دولة، حيث تأهلت الوزارة ضمن قائمة تضم 74 مرشحًا نهائيًّا، ما يعكس تميزها في الأداء الاتصالي والإعلامي على مستوى المنطقة.

