وزارة الحج والعمرة تُطلق تحدي “إعاشة ثون” 

أطلقت وزارة الحج والعمرة, بمقرها الرئيس في مكة المكرمة أمس، تحدي “إعاشة ثون”، ضمن لقاء صُنّاع الإبداع السنوي، في إطار جهود الوزارة للارتقاء بمنظومة الإعاشة، وتحفيز الابتكار في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن, وذلك برعاية معالي نائب الوزير الدكتور عبدالفتاح مشاط, وحضور وكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، وعدد من المسؤولين والشركاء.

ويهدف التحدي، إلى استقطاب الطهاة السعوديين المتميزين وتمكينهم من تقديم حلول إعاشة مبتكرة، تُسهم في رفع جودة الخدمات، وتعكس روحانية تجربة الحج والعمرة، ضمن بيئة تنافسية تدعم الإبداع وتواكب معايير الجودة والسلامة العالمية.

ويُعد “إعاشة ثون”، أحد برامج مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بالوزارة، الذي يعمل على تفعيل الشراكات مع رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ تُسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.

وتخلل اللقاء أيضًا، إطلاق النسخة الثالثة من تحدي “الحلول المستدامة لضيوف الرحمن”، إلى جانب عرض مشاريع 13 شركة ناشئة أمام مقدمي الخدمات، في مجالات الإعاشة والسكن والنقل، استعدادًا لتوقيع اتفاقيات تعاون مستقبلية.

ويأتي هذا التحدي، امتدادًا لجهود وزارة الحج والعمرة في ابتكار مبادرات نوعية تُعزز من كفاءة المنظومة الخدمية، وتدعم تمكين الكفاءات الوطنية، بما يُسهم في تقديم تجربة ثرية ومتكاملة لضيوف الرحمن، ترتكز على الإبداع، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.