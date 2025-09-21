Icon

في بنبان الرياض

وزارة الداخلية تنظم فعالية “عز الوطن” احتفاءً باليوم الوطني الـ95

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٢ صباحاً
وزارة الداخلية تنظم فعالية “عز الوطن” احتفاءً باليوم الوطني الـ95
المواطن - واس

تقيم وزارة الداخلية، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، فعالية “عز الوطن” احتفاءً باليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة، وذلك من 22 إلى 23 سبتمبر 2025م، في منطقة بنبان بمدينة الرياض، من الساعة الرابعة مساءً حتى الحادية عشرة ليلًا.

وتتضمن فعالية “عز الوطن” برنامجًا وطنيًا متكاملًا يُجسد روح الفخر والانتماء، ويعكس الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الداخلية في حفظ الأمن وخدمة المواطن، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما يعزز العرض الإبداعي والفني والعسكري مشاعر الفخر والاعتزاز والولاء للقيادة والوطن، ويعبر عما يكنه منسوبو منظومة وزارة الداخلية لقيادتهم ووطنهم.

فعالية عز الوطن

وتشمل الفعالية عروضًا عسكرية حية تُقام يوميًا عند الساعة الثامنة مساءً، بمشاركة قطاعات الوزارة، وتُظهر من خلالها التشبيه الحي للعمليات الأمنية واستخدام التكتيكات والمهارات ذات الإبهار البصري، التي تجسد جاهزيتها الميدانية وقدراتها الأمنية الحديثة، بمصاحبة الأوركسترا العسكرية التي تضيف بُعدًا فنيًا وطنيًا مميزًا، بأسلوب متجدد، ليستحضر أبرز المعزوفات والأغاني التي نسجت ذاكرة السعوديين وسكنت في وجدانهم خلال العقود الماضية.

كما تضيء الألعاب النارية عند الساعة التاسعة مساءً سماء الرياض بشعارات ورسائل وطنية ملهمة تُجسد مشاعر الفخر والانتماء.

وتضم الفعالية عددًا من الأنشطة المتنوعة، إلى جانب معرض شامل لقطاعات وزارة الداخلية، يبرز خدماتها المتقدمة ومنصاتها الرقمية وفي مقدمتها “أبشر”، بالإضافة إلى معارض توعوية متخصصة في مجالات السلامة المرورية، والأمن السيبراني، والدفاع المدني.

وتُقدَّم خلال الفعالية أوبريتات وعروض فنية وطنية تعبّر عن روح المناسبة، وتعكس التلاحم بين القيادة والشعب، كما تشمل مناطق متعددة مثل: معرض الجهات الأمنية، والعرض المسرحي، ومعرض الجهات المشاركة، ومنطقة الفعاليات المصاحبة، لتوفير تجربة تفاعلية غنية تجمع بين المعرفة والترفيه والانتماء، حيث سيعيش الزوار تجارب العمليات العسكرية بممارستها بأنفسهم، وكذلك الرماية الحية، بجانب تذوق أشهى المأكولات في الساحات المخصصة.

الجدير بالذكر أن عز الوطن ليس مجرد عرض عسكري تقليدي بل هو إحياء للمسرح الدرامي الغنائي وما يمكن تسميته الدراما العسكرية المسرحية بأسلوب مبتكر، ولأول مرة يعرض في المملكة.

وتدعو وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في هذه الفعالية الوطنية الغالية، والاستمتاع بتجربة تثري الوعي، وتعزز الشعور بالفخر والاعتزاز بتاريخ المملكة ومكتسباتها.

