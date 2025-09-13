وزارة الدفاع تستعرض طائرات القوات الجوية المشاركة بفعاليات اليوم الوطني

استعرضت وزارة الدفاع، اليوم السبت، طائرات القوات الجوية المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 95.

طائرات القوات الجوية المشاركة باليوم الوطني

وعرضت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أنواع الطائرات المشاركة بالمناسبة الوطنية.

ومن المقرر أن تحتفي المملكة العربية السعودية، يوم 23 سبتمبر الجاري باليوم الوطني الخامس والتسعين، بأجواء من خلال فعاليات تشمل المناطق كافة.