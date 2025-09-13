وزارة الدفاع تستعرض طائرات القوات الجوية المشاركة بفعاليات اليوم الوطني

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا و4 خطوات للاشتراك السعودية تدين الهجوم الإرهابي في باكستان القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات جازان حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة لإثبات صحة عقد الإيجار القبض على مقيم لترويجه الشبو المخدر بالمدينة المنورة حياة الفهد تتعرض لجلطة ثانية وتخضع للتنفس الاصطناعي تنبيه من حالة مطرية على مكة المكرمة تستمر لساعات القبض على مواطن لترويجه أقراصًا محظورة بالشمالية ارتفاع شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 64,803 الجماهير تعد الساعات قبل نزال كانيلو وكروفورد التاريخي في لاس فيغاس
استعرضت وزارة الدفاع، اليوم السبت، طائرات القوات الجوية المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 95.
وعرضت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أنواع الطائرات المشاركة بالمناسبة الوطنية.
ومن المقرر أن تحتفي المملكة العربية السعودية، يوم 23 سبتمبر الجاري باليوم الوطني الخامس والتسعين، بأجواء من خلال فعاليات تشمل المناطق كافة.
تصاميم وأنواع طائرات #القوات_الجوية المشاركة في #اليوم_الوطني_95. #عزنا_بطبعنا pic.twitter.com/cYqUym6spk
— وزارة الدفاع (@modgovksa) September 13, 2025