Icon

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا و4 خطوات للاشتراك Icon السعودية تدين الهجوم الإرهابي في باكستان Icon القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات جازان Icon حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة لإثبات صحة عقد الإيجار Icon القبض على مقيم لترويجه الشبو المخدر بالمدينة المنورة Icon حياة الفهد تتعرض لجلطة ثانية وتخضع للتنفس الاصطناعي Icon تنبيه من حالة مطرية على مكة المكرمة تستمر لساعات Icon القبض على مواطن لترويجه أقراصًا محظورة بالشمالية Icon ارتفاع شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 64,803 Icon الجماهير تعد الساعات قبل نزال كانيلو وكروفورد التاريخي في لاس فيغاس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

وزارة الدفاع تستعرض طائرات القوات الجوية المشاركة بفعاليات اليوم الوطني

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٥ مساءً
وزارة الدفاع تستعرض طائرات القوات الجوية المشاركة بفعاليات اليوم الوطني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استعرضت وزارة الدفاع، اليوم السبت، طائرات القوات الجوية المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 95.

طائرات القوات الجوية المشاركة باليوم الوطني

وعرضت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أنواع الطائرات المشاركة بالمناسبة الوطنية.

قد يهمّك أيضاً
قصيدة خالد الفيصل في اليوم الوطني: تسعين عام والشهادة علمنا

قصيدة خالد الفيصل في اليوم الوطني: تسعين عام والشهادة علمنا

فيديو.. البحرين تشارك المملكة الاحتفال باليوم الوطني

فيديو.. البحرين تشارك المملكة الاحتفال باليوم الوطني

ومن المقرر أن تحتفي المملكة العربية السعودية، يوم 23 سبتمبر الجاري باليوم الوطني الخامس والتسعين، بأجواء من خلال فعاليات تشمل المناطق كافة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد