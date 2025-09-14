وزارة الصناعة تعالج 524 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 524 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر أغسطس 2025، ضمن جهودها؛ لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم جميع الخدمات الداعمة لنمو وتوسّع المنشآت الصناعية.

خدمة الفسح الكيميائي

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن الطلبات المعالجة تشمل 510 طلبات لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و14 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مشيرًا إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 838 بندًا.

وبين أن خدمة الفسح الكيميائي تمكِّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة “صناعي”، حيث تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.

وأكّد أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، مما يعزّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.