وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنظم حملة للتبرع بالدم

نظّمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مقرها بالرياض حملة للتبرع بالدم استجابة للحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وشارك في الحملة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، وعددٌ من قيادات الوزارة ومنسوبيها.
وتجسد حملة الوزارة أثر القدوة الملهمة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- في العمل الإنساني، والحرص على تعزيز المشاركة المجتمعية، والتكافل بين مختلف فئات المجتمع، وترسيخ ثقافة التبرع الطوعي بالدم، للإسهام في إنقاذ الأرواح.
يشار إلى أن الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم ومكوناته؛ لضمان توفير إمدادات آمنة ومستدامة تلبي احتياجات المستفيدين في المملكة، حيث يسهم التبرع الواحد في إنقاذ الأرواح من خلال توفير وحدة دم أو بلازما أو صفائح دموية.