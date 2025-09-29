وزير الإعلام: أفضل عقوبة لأصحاب المحتوى الهابط تأتي برفض متابعتهم

أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري أن المحتوى الهابط يتعارض مع القيم وتم وضع محددات واضحة للمخالفات.

وتابع الدوسري خلال المؤتمر الصحفي الحكومي: أن أفضل عقوبة لأصحاب المحتوى الهابط تأتي برفض متابعتهم، مضيفًا أن المحتوى السلبي قليل جدًا ولا يتجاوز 1% مقابل المحتوى الإيجابي.

وأضاف أن قيمة القروض المعتمدة من صندوق التنمية الصناعية السعودي تجاوزت 88 مليار ريال منذ انطلاق الرؤية حتى الآن، موضحًا أنه بعد إطلاق برنامج ابتعاث الإعلام تقدمت أكثر من 14 شركة بأكثر من 200 فرصة تدريبية وتعليمية.