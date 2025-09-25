وزير الخارجية: السعودية ستدعم السلطة الفلسطينية بـ 90 مليون دولار

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة العربية السعودية ستدعم السلطة الفلسطينية بـ 90 مليون دولار، مشيرا إلى إطلاق تحالف دولي لتمويل السلطة الفلسطينية.
وأضاف وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي للتحالف الدولي بشأن تنفيذ حل الدولتين بمشاركة السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي: “سنبني مساراً واضحاً ونضع آلية فعالة لدعم الفلسطينيين”.
وأشار فيصل بن فرحان، إلى العمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة، لافتًا إلى أن الدول العربية والإسلامية أوضحت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطر ضم الضفة الغربية.
