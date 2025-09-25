Icon

إطلاق تحالف دولي لتمويل السلطة الفلسطينية

وزير الخارجية: السعودية ستدعم السلطة الفلسطينية بـ 90 مليون دولار

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٥ مساءً
وزير الخارجية: السعودية ستدعم السلطة الفلسطينية بـ 90 مليون دولار
المواطن - فريق التحرير

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة العربية السعودية ستدعم السلطة الفلسطينية بـ 90 مليون دولار، مشيرا إلى إطلاق تحالف دولي لتمويل السلطة الفلسطينية.

مسار وآلية لدعم فلسطين

وأضاف وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي للتحالف الدولي بشأن تنفيذ حل الدولتين بمشاركة السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي: “سنبني مساراً واضحاً ونضع آلية فعالة لدعم الفلسطينيين”.

وأشار فيصل بن فرحان، إلى العمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة، لافتًا إلى أن الدول العربية والإسلامية أوضحت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطر ضم الضفة الغربية.

