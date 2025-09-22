Icon

المملكة عازمة على التعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء الصراع بالمنطقة

وزير الخارجية في كلمة نيابة عن ولي العهد: تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
وزير الخارجية في كلمة نيابة عن ولي العهد: تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام
المواطن - فريق التحرير

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها على غزة.

وأضاف وزير الخارجية خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، أن جرائم إسرائيل الوحشية مستمرة تجاه الفلسطينيين، كما أن إسرائيل تمعن في ممارساتها العدوانية التي تقوض السلام.

ولفت إلى أن موقف فرنسا التاريخي يعكس إرادة المجتمع الدولي لإنصاف الفلسطينيين، وأن المملكة عازمة على التعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في المنطقة.

واستكمل الأمير فيصل بن فرحان: نجدد شكرنا للدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين.

 

 

 

