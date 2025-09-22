وزير الخارجية في كلمة نيابة عن ولي العهد: تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها على غزة.

وأضاف وزير الخارجية خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، أن جرائم إسرائيل الوحشية مستمرة تجاه الفلسطينيين، كما أن إسرائيل تمعن في ممارساتها العدوانية التي تقوض السلام.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: ينعقد مؤتمر حل الدولتين في ظل استمرار إسرائيل بنهجها العدواني ومواصلة جرائمها الوحشية بحق الفلسطينيين pic.twitter.com/bK8825ZKGw — صحيفة المواطن (@almowatennet) September 22, 2025

ولفت إلى أن موقف فرنسا التاريخي يعكس إرادة المجتمع الدولي لإنصاف الفلسطينيين، وأن المملكة عازمة على التعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في المنطقة.

واستكمل الأمير فيصل بن فرحان: نجدد شكرنا للدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين.