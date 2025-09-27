Icon

على هامش أعمال الجمعية العامة في دورتها الثمانين في نيويورك

وزير الخارجية يستعرض مع غوتيريش مسارات التعاون بين السعودية والأمم المتحدة

السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، معالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مسارات التعاون بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة، وأهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المتسارعة، وبحث آليات التعاون الدولي في ظل الأزمات الإنسانية والنزاعات الإقليمية، ورفع مستوى عمل المنظمة لتكون منصة جامعة تدعم القضايا الإنسانية العادلة وتقدم المساندة لشعوب العالم بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

