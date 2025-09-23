Icon

فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية بافتتاح أعمال الأسبوع رفيع المستوى بالأمم المتحدة Icon الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية Icon الألوان الشعبية حاضرة في احتفالات أهالي نجران Icon وزير الدفاع يستذكر تضحيات الأبطال ويحيي صمود جنود الوطن Icon الحزم والنجمة يتأهلان لدور الـ 16 بكأس خادم الحرمين  Icon سلمان للإغاثة يدشّن المشروع التطوعي العام للمرأة والطفل في عدن Icon موجة غبار تحجب الرؤية على طريق الحرمين بجدة Icon لقطات توثق قوة عصف الأمطار جنوب مكة المكرمة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سلطان بن خالد Icon موكب ترامب يحرج ماكرون في نيويورك والرئيس الفرنسي يعاتبه هاتفيًا Icon

خلال زيارته مقر قيادة حرس الحدود بنجران

وزير الداخلية يثمن تضحيات وبطولات رجال حرس الحدود بنجران

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣١ مساءً
وزير الداخلية يثمن تضحيات وبطولات رجال حرس الحدود بنجران
المواطن - واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، قيادة حرس الحدود بمنطقة نجران، بحضور صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران.

ونقل سمو وزير الداخلية خلال الزيارة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لمنسوبي حرس الحدود.

واطلع سموه خلال الزيارة على عرض موجز عن الجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود في المنطقة، كما استمع إلى شرح موجز عن القدرات والتقنيات الحديثة المستخدمة في تعزيز المراقبة والسيطرة على مناطق العمليات ووسائل الدعم الميداني التي تسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني على الشريط الحدودي.

وثمّن الأمير عبدالعزيز بن سعود الجهود الأمنية التي يبذلها رجال حرس الحدود في حماية الوطن ومقدراته، مشيدًا بتضحياتهم وأعمالهم البطولية التي كان لها -بعد توفيق الله- ثم دعم القيادة الفضل في الذود عن الدين والوطن، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة.

ودعا سموه الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

 

