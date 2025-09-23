وزير الداخلية يثمن تضحيات وبطولات رجال حرس الحدود بنجران

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، قيادة حرس الحدود بمنطقة نجران، بحضور صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران.

ونقل سمو وزير الداخلية خلال الزيارة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لمنسوبي حرس الحدود.

واطلع سموه خلال الزيارة على عرض موجز عن الجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود في المنطقة، كما استمع إلى شرح موجز عن القدرات والتقنيات الحديثة المستخدمة في تعزيز المراقبة والسيطرة على مناطق العمليات ووسائل الدعم الميداني التي تسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني على الشريط الحدودي.

وثمّن الأمير عبدالعزيز بن سعود الجهود الأمنية التي يبذلها رجال حرس الحدود في حماية الوطن ومقدراته، مشيدًا بتضحياتهم وأعمالهم البطولية التي كان لها -بعد توفيق الله- ثم دعم القيادة الفضل في الذود عن الدين والوطن، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة.

ودعا سموه الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.