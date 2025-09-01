Icon

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة لحقوق كبار السن

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٧ مساءً
وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة لحقوق كبار السن
المواطن - فريق التحرير

وجّه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 13 / 3 / 1447هـ للحديث عن حقوق كبار السن، وفق محاور تضمنت بيان منزلة كبار السن في الإسلام.

كما تضمن التوجيه تذكير الناس بالحقوق الواجبة عليهم تجاه كبار السن، ومن ذلك احترامهم وإكرامهم وتوقيرهم وتقديرهم، وتقديمهم في المجالس والحديث، وإفساح الطريق لهم، وخدمتهم بما يحتاجون إليه في الأماكن العامة.

وأوضحت الوزارة، أن المحور الثالث يؤكد على واجب الأسرة تجاه الضعفاء والعجزة من كبار السن، وأن عليهم رعايتهم والإحسان إليهم، وتوفير حاجاتهم والعناية بهم صحياً وجسدياً ونفسياً.

فيما تضمّن المحور الرابع حث الناشئة على مجالسة كبار السن والاستماع لنصائحهم وخبراتهم.

