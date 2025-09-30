ترامب يمهل حماس 4 أيام للرد على خطة غزة هل تتأثر مصر بفيضانات السودان؟ توصيات جديدة لتعزيز برامج التحصين عالميًا وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال بتوجيه ولي العهد.. إطلاق اسم سماحة المفتي على أحد شوارع الرياض ملتقى الاقتصاد الاجتماعي الرابع يناقش التمكين والتنمية المستدامة.. غدًا السعودية تترأس مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في قبضة الأمن.. 3 مقيمات يروّجن الشبو المخدر برابغ قطار الرياض: استئناف الخدمة بمحطتي المطار بعد توقف مؤقت ضبط وافد يمارس المهنة الصحية دون ترخيص
وجّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية لقطاع الأعمال عبر بوابة ناجز أعمال، وذلك في إطار دعم قطاع الأعمال وتيسير التعاملات العدلية.
وتُعد هذه الخدمة داعمة لمسيرة التحول الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال، حيث تمكّن ممثلي الشركات من إصدار الوكالات إلكترونيًا بكل يسر وسهولة.
وأكدت الوزارة أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة في تقديم حلول رقمية، تُسهم في تيسير تعاملات قطاع الأعمال، كما تتيح الخدمة للمستفيدين إصدار الوكالات إلكترونيًا بخطوات ميسّرة وعلى مدار الساعة.
ودعت وزارة العدل قطاع الأعمال كافة إلى الاستفادة من الخدمة عبر بوابة ناجز أعمال https://www.najiz.sa/applications/landing.