وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٤ مساءً
وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال
المواطن - فريق التحرير

وجّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية لقطاع الأعمال عبر بوابة ناجز أعمال، وذلك في إطار دعم قطاع الأعمال وتيسير التعاملات العدلية.

خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال

وتُعد هذه الخدمة داعمة لمسيرة التحول الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال، حيث تمكّن ممثلي الشركات من إصدار الوكالات إلكترونيًا بكل يسر وسهولة.

وأكدت الوزارة أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة في تقديم حلول رقمية، تُسهم في تيسير تعاملات قطاع الأعمال، كما تتيح الخدمة للمستفيدين إصدار الوكالات إلكترونيًا بخطوات ميسّرة وعلى مدار الساعة.
ودعت وزارة العدل قطاع الأعمال كافة إلى الاستفادة من الخدمة عبر بوابة ناجز أعمال https://www.najiz.sa/applications/landing.

 

