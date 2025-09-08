Icon

توقعات الأرصاد لطقس الخريف Icon السعودية تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية Icon الموارد البشرية تطلق لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية Icon تنبيه من أمطار ورياح نشطة على نجران Icon مقتل 5 وإصابة 5 بجروح خطيرة في إطلاق نار بالقدس Icon إعصار تاباه يصل جنوب الصين Icon شاهد.. عاصفة تقتلع شجرة بمحايل عسير Icon 3 سلوكيات سلبية تسبب النزلات المعوية Icon ترامب: سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا Icon أمطار غزيرة على عسير تستمر حتى الـ 8 مساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

أخبار رئيسية
لتعزيز صحة العاملين في بيئات العمل

الموارد البشرية تطلق لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٥ مساءً
المواطن - واس

أطلق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية؛ التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية، وتعزيز صحة العاملين في بيئات العمل، وتقليل معدل الإصابات والأمراض المهنية، وضمان اختيار الأنسب لشغل المهن الحساسة, إضافة إلى رفع مستوى الوقاية في أماكن العمل، وتحسين جودة الحياة والصحة العامة للعاملين؛ بما ينعكس إيجابًا على سلامتهم وأدائهم وإنتاجيتهم.

وتسهم اللائحة في الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية عبر تعزيز إجراءات الفحوص الوقائية المبكرة، ورفع مستوى اللياقة البدنية والنفسية للعاملين، مما يضمن أداءهم لمهامهم بكفاءة وأمان, إلى جانب تنظيم آليات الفحوص الطبية قبل التعيين والفحوص الدورية والاستثنائية لمزاولي المهن ذات المخاطر العالية؛ بهدف حماية صحة العاملين وتوحيد نماذج الفحص الطبي بما يتناسب مع طبيعة كل مهنة, وتشمل اللائحة إنشاء قواعد بيانات صحية شاملة، تدعم متخذي القرار، وتعزز الرقابة الوقائية، بما يسهم في تطوير بيئات العمل ورفع كفاءتها.

ويواصل المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية جهوده في تحسين مستوى الامتثال للمعايير الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يعزز مكانة المملكة على خارطة المؤشرات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية

السعودية اليوم