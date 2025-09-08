الموارد البشرية تطلق لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية

أطلق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية؛ التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية، وتعزيز صحة العاملين في بيئات العمل، وتقليل معدل الإصابات والأمراض المهنية، وضمان اختيار الأنسب لشغل المهن الحساسة, إضافة إلى رفع مستوى الوقاية في أماكن العمل، وتحسين جودة الحياة والصحة العامة للعاملين؛ بما ينعكس إيجابًا على سلامتهم وأدائهم وإنتاجيتهم.

وتسهم اللائحة في الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية عبر تعزيز إجراءات الفحوص الوقائية المبكرة، ورفع مستوى اللياقة البدنية والنفسية للعاملين، مما يضمن أداءهم لمهامهم بكفاءة وأمان, إلى جانب تنظيم آليات الفحوص الطبية قبل التعيين والفحوص الدورية والاستثنائية لمزاولي المهن ذات المخاطر العالية؛ بهدف حماية صحة العاملين وتوحيد نماذج الفحص الطبي بما يتناسب مع طبيعة كل مهنة, وتشمل اللائحة إنشاء قواعد بيانات صحية شاملة، تدعم متخذي القرار، وتعزز الرقابة الوقائية، بما يسهم في تطوير بيئات العمل ورفع كفاءتها.

ويواصل المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية جهوده في تحسين مستوى الامتثال للمعايير الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يعزز مكانة المملكة على خارطة المؤشرات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية