Icon

تحديث مواعيد ساعات العمل لقطار الرياض Icon الشيخ المهنا في خطبة الجمعة: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك Icon الشيخ بندر بليلة في خطبة الجمعة: مكامن القلوب أصل لأعمال الجوارح وأقوالها Icon الداخلية: تعديل المادة 74 من نظام المرور لتعزيز السلامة العامة Icon مجدداً.. زلزال عنيف بقوة 5.4 درجات يهز أفغانستان Icon مناورات عسكرية مشتركة بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية  Icon تنبيه من أمطار وصواعق ورياح نشطة على نجران Icon مصرع 15 شخصًا إثر سقوط حافلة وسط سريلانكا Icon إغلاق 10 مقاه في جدة بعد رصد عدة مخالفات Icon مكمّل نباتي يعزز المناعة ويكافح السرطان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 61 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٤ مساءً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 61 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ (61)، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في جمهورية مصر العربية، تحمل على متنها سلالًا غذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة للتخفيف من محنة المجاعاة القاسية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

قد يهمّك أيضاً
إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في بعض مناطق غزة

إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في بعض مناطق غزة

ماذا قال حجاج قطاع غزة عن جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن؟

ماذا قال حجاج قطاع غزة عن جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن؟

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان الجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة
أخبار رئيسية

ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان الجهود المبذولة...

أخبار رئيسية
اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية بشأن غزة تعرب عن أسفها إزاء القرار الأمريكي بعدم منح تأشيرات الدخول لوفد فلسطين
السعودية اليوم

اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية بشأن غزة...

السعودية اليوم
6 دول أوروبية تدين عدوان الاحتلال الأخير على غزة
العالم

6 دول أوروبية تدين عدوان الاحتلال الأخير على...

العالم