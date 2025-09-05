وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 61 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

تحديث مواعيد ساعات العمل لقطار الرياض الشيخ المهنا في خطبة الجمعة: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك الشيخ بندر بليلة في خطبة الجمعة: مكامن القلوب أصل لأعمال الجوارح وأقوالها الداخلية: تعديل المادة 74 من نظام المرور لتعزيز السلامة العامة مجدداً.. زلزال عنيف بقوة 5.4 درجات يهز أفغانستان مناورات عسكرية مشتركة بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية تنبيه من أمطار وصواعق ورياح نشطة على نجران مصرع 15 شخصًا إثر سقوط حافلة وسط سريلانكا إغلاق 10 مقاه في جدة بعد رصد عدة مخالفات مكمّل نباتي يعزز المناعة ويكافح السرطان
وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ (61)، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في جمهورية مصر العربية، تحمل على متنها سلالًا غذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة للتخفيف من محنة المجاعاة القاسية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.