4 نصائح طبية مهمة للوقاية من سرطان المعدة Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 62 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 62 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٩ مساءً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 62 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
المواطن - واس

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ(62) مساء اليوم, التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحمل على متنها سلالًا غذائية, تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ للتخفيف من محنة المجاعة القاسية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

