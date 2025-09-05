4 نصائح طبية مهمة للوقاية من سرطان المعدة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 62 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس البرتغال في ضحايا القطار ترامب يخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15% حادث وميض لحظي في مطعم بالعرضيات والدفاع المدني يباشر أم القرى تنشر نص تعديل نظام المرور.. ترحيل السائقين الأجانب في هذه الحالة عملية نوعية تحبط تهريب 165 قرص محظور في جازان موجات واي فاي لقياس معدل ضربات القلب بالمنزل رياح نشطة بسرعة 49 كم / ساعة على جدة ورابغ فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البوسنة والهرسك
وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ(62) مساء اليوم, التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحمل على متنها سلالًا غذائية, تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ للتخفيف من محنة المجاعة القاسية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.