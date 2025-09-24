وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ65 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة القبض على مروج الحشيش والأقراص الممنوعة في جدة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غينيا بيساو استدعاء 1791 سيارة كيا سبورتاج 2024 لخلل خطير طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر الكرملين لترامب: روسيا دب وليست نمرًا من ورق أوبريت وطني ونافورة تفاعلية.. محافظ الأحساء يرعى احتفال اليوم الوطني الـ 95 أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء سوق الأسهم السعودية تقفز 5% مصرع 12 شخصًا على الأقل في كولكاتا الهندية بسبب الأمطار
وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ65 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، تحمل على متنها سلالاً غذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة للتخفيف من محنة المجاعة القاسية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.