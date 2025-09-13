Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ شركة الخزف

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٦ مساءً
وظائف إدارية شاغرة بـ شركة الخزف
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول التسويق.

– منسق الترويج/ التسويق.

– منسق المشتريات.

– منسق مشتريات المواد الخام (عدد وظيفتين).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

