وظائف إدارية شاغرة بـ شركة الخزف

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول التسويق.
– منسق الترويج/ التسويق.
– منسق المشتريات.
– منسق مشتريات المواد الخام (عدد وظيفتين).
وأوضحت شركة الخزف، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)