Icon

ولي العهد يهنئ أنوتين تشارنفيراكول Icon وظائف إدارية شاغرة بـ شركة ساتورب Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة في شركة أسمنت الجنوبية Icon وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة ياسرف Icon تدوينة الشريان على جرح المعلمين.. استبعاد من الترشيح بلا مبرر وبلا توضيح كأننا لم نكن! Icon توضيح من التجارة بشأن آلية إنفاق أرباح الشركات غير الربحية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بـ شركة ساتورب

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
وظائف إدارية شاغرة بـ شركة ساتورب
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ساتورب

وبيّنت شركة ساتورب، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة التصنيع

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة التصنيع

وظائف شاغرة لدى شركة رتال

وظائف شاغرة لدى شركة رتال

– محاسب التكاليف والإدارة.

– محاسب رئيسي التكاليف والإدارة.

– مراقب مالي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة نت وركرس للخدمات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة نت وركرس للخدمات

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة الراشد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة الراشد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى حلول الأولى
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى حلول الأولى

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة الحكومة الرقمية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة الحكومة الرقمية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة المراعي

حصاد اليوم