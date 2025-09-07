ولي العهد يهنئ أنوتين تشارنفيراكول وظائف إدارية شاغرة بـ شركة ساتورب وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة الراشد وظائف شاغرة في شركة أسمنت الجنوبية وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة ياسرف تدوينة الشريان على جرح المعلمين.. استبعاد من الترشيح بلا مبرر وبلا توضيح كأننا لم نكن! توضيح من التجارة بشأن آلية إنفاق أرباح الشركات غير الربحية
أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.
وبيّنت شركة ساتورب، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محاسب التكاليف والإدارة.
– محاسب رئيسي التكاليف والإدارة.
– مراقب مالي.
وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)