وظائف إدارية شاغرة بـ فروع شركة EY السعودية ترأس الدورة غير العادية الـ8 لمؤتمر منظمة الألكسو 10 آلاف مستفيد من مساعدات مركز سلمان للإغاثة في بلدة الدورة بلبنان تفاصيل جديدة بواقعة اعتداء أشخاص على آخر ومحاولة إركابه بالقوة في الرياض فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا بسبب الاضطرابات السياسية ضبط مخالف لتهريبه 69 كيلوجرامًا من القات المخدر بعسير السعودية تشارك في اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين وقمة الاستثمار السياحي موعد إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر الجاري نيوكاسل يفوز على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر قائمة الجامعات السعودية في مبادرة الأبحاث الصحية
أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار أول تنفيذ التحول.
– مساعد قانوني/ مكتب المستشار العام.
– مدير/ مطور برمجيات الذكاء الاصطناعي.
– مستشار/ خدمات الاستشارات المحاسبية المالية.
– مدير الأكاديمية/ تطوير الأعمال.
– رئيس أمن البنية التحتية.
– مدير أول حلول المراقبة.
– رئيس حماية البيانات.
– مدير أول إدارة الهوية الرقمية.
– رئيس مركز العمليات الأمنية.
– مساعد دعم الحسابات.
– تنفيذي التقييم والنمذجة.
– مدير حسابات العملاء.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)