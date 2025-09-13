Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ فروع شركة EY

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
وظائف إدارية شاغرة بـ فروع شركة EY
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار أول تنفيذ التحول.

– مساعد قانوني/ مكتب المستشار العام.

– مدير/ مطور برمجيات الذكاء الاصطناعي.

– مستشار/ خدمات الاستشارات المحاسبية المالية.

– مدير الأكاديمية/ تطوير الأعمال.

– رئيس أمن البنية التحتية.

– مدير أول حلول المراقبة.

– رئيس حماية البيانات.

– مدير أول إدارة الهوية الرقمية.

– رئيس مركز العمليات الأمنية.

– مساعد دعم الحسابات.

– تنفيذي التقييم والنمذجة.

– مدير حسابات العملاء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

