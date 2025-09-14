Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت مجموعة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة الفعاليات والرعاية.

– منسق العلاقات الإدارية والحكومية.

– مدير التسويق بمكتب إدارة المشاريع.

– مدير إدارة أنشطة العمليات.

– مدير أول التسويق.

– مدير مكتب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

