وظائف إدارية شاغرة بـ مطارات جدة

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
وظائف إدارية شاغرة بـ مطارات جدة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تطوير التطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المخاطر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 13 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

