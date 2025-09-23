وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير تصميم المرافق الذكية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– أخصائي أول مراقبة الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– خبير استراتيجي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)