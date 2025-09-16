Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في البريد السعودي

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٠ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في البريد السعودي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المؤسسة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مؤسسة البريد

وأبرزت مؤسسة البريد، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة للجنسين في جمعية تأهيل

وظائف شاغرة للجنسين في جمعية تأهيل

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

– مدير تنفيذي حسابات التجارة الإلكترونية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مساعد مدير المنتجات: شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مؤسسة البريد، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة عبداللطيف جميل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة عبداللطيف جميل

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ فروع شركة EY
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ فروع شركة EY

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة

حصاد اليوم
17 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS
حصاد اليوم

17 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة نسما
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة نسما

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة تطوير المدينة المنورة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة تطوير المدينة المنورة

حصاد اليوم