وظائف إدارية شاغرة في البريد السعودي

أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المؤسسة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مؤسسة البريد

وأبرزت مؤسسة البريد، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تنفيذي حسابات التجارة الإلكترونية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مساعد مدير المنتجات: شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مؤسسة البريد، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)