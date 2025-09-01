وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة المراعي

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الرياض، وبريدة، وحائل.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير الموارد البشرية (الرياض).

– مشرف أول الموارد البشرية (الرياض).

– مسؤول إدارة المبيعات (الرياض).

– مشرف المبيعات (الرياض).

– تنفيذي أول خدمة العملاء الإقليمي (بريدة).

– تنفيذي أول خدمة العملاء الإقليمي (حائل).

– رئيس فريق المشتريات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)