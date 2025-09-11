وظائف إدارية شاغرة في الخطوط السعودية

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى إحدى وحدات الأعمال التابعة للشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الخطوط السعودية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي التدريب والتطوير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، الهندسة، العلوم الاجتماعية، اللغة الإنجليزية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد أخصائي التدريب والتطوير: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)