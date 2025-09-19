وظائف إدارية شاغرة في شركة EY

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول الامتثال والتقارير.

– خبير عمليات الاندماج والاستحواذ.

– مساعد/ أخصائي دعم تقني.

– مدير عمليات الدمج والاستحواذ.

– محامي تجاري.

– مستشار حماية وخصوصية البيانات.

– رئيس قسم الرؤى/ العملاء والقطاعات.

– مستشار أول/ المخاطر الرقمية.

– مير تسعير التحويل/ الضرائب.

– مشرف مساعد حملة التسويق الاستراتيجي.

– مدير المخاطر الرقمية.

– رئيس دعم الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)