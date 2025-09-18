Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في شركة SALIC

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في شركة SALIC
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “SALIC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المكتب الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف SALIC

وأبرزت شركة سالك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول الشؤون القانونية.

– نائب الرئيس التنفيذي/ استشارات المعاملات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سالك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

