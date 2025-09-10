Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في كاتريون للتموين

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في كاتريون للتموين
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة كاتريون للتموين القابضة “CATRION”- المتخصصة بتموين الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، ومشروع البحر الأحمر، واملج.

تفاصيل وظائف كاتريون للتموين

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول المكافآت الشاملة.

– مدير أول/ شريك أعمال الموارد البشرية.

– مدير الأداء والمواهب.

– مدير أول مراقبة الأعمال/ مشروع البحر الأحمر.

– مدير أول مراقبة الأعمال/ أملج.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

