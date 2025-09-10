وظائف إدارية شاغرة في كاتريون للتموين

طريقة التأكد من حالة الدفعة في حساب المواطن بعد إيداع الدعم 32 يومًا على موسم الوسم.. أجمل وأروع أيام السنة السعودية معبر آمن للطيور المهاجرة في موسم الهجرة الخريفية القبض على مواطن لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في الجوف الطويرقي يحتفل بزواج نجله عبدالله شروط الاشتراك في جمعية GOSI القبض على مخالف لتهريبه 135 كيلو قات في عسير ولي العهد: أسعار العقارات بلغت مستويات غير مقبولة والحكومة تتحرك لإعادة التوازن السفارة في إندونيسيا: احذروا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بالي للمرة الخامسة.. انقطاع شامل للكهرباء في كوبا
أعلنت شركة كاتريون للتموين القابضة “CATRION”- المتخصصة بتموين الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، ومشروع البحر الأحمر، واملج.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول المكافآت الشاملة.
– مدير أول/ شريك أعمال الموارد البشرية.
– مدير الأداء والمواهب.
– مدير أول مراقبة الأعمال/ مشروع البحر الأحمر.
– مدير أول مراقبة الأعمال/ أملج.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)