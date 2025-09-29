Icon

المرور يحذّر: تجاهل الفحص الفني الدوري يُعد مخالفة مرورية Icon وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر Icon وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 5 مدن Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن Icon وظائف إدارية شاغرة في مجموعة التركي Icon وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 8 مدن Icon وظائف شاغرة لدى شركة مطارات الدمام Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة Icon وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة التركي

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١١ صباحاً
وظائف إدارية شاغرة في مجموعة التركي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف التركي القابضة

وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف معيدين لـ(38) تخصصاً في (9) كليات

جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف معيدين لـ(38) تخصصاً في (9) كليات

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة نجم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة نجم

– موظف التحصيل.

– مدير التخطيط والتحليل المالي.

– مدير الخزانة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 8 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 8...

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع عيادات ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع عيادات ديافيرم

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة ياسرف
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة ياسرف

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل

حصاد اليوم