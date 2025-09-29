المرور يحذّر: تجاهل الفحص الفني الدوري يُعد مخالفة مرورية وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 5 مدن وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن وظائف إدارية شاغرة في مجموعة التركي وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 8 مدن وظائف شاغرة لدى شركة مطارات الدمام وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية
أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر.
وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– موظف التحصيل.
– مدير التخطيط والتحليل المالي.
– مدير الخزانة.
وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)