وظائف إدارية شاغرة في مجموعة التركي

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف التركي القابضة

وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف التحصيل.

– مدير التخطيط والتحليل المالي.

– مدير الخزانة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)