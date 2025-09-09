وظائف إدارية شاغرة لدى السودة للتطوير

بدء إيداع حساب المواطن دفعة شهر سبتمبر ماكرون يعيّن وزير الدفاع رئيسًا للوزراء ترامب طلب من ويتكوف إبلاغ قطر بالهجوم الإسرائيلي الوشيك رئيس الوزراء القطري: الهجوم الإسرائيلي كان عملية غادرة 100% وليس هناك علم مسبق بها هيئة تطوير محمية الإمام تركي تطلق المرحلة الثانية من موسم الرعي طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من ملك الأردن تفاصيل اتصال ترامب بأمير قطر شرط مهم لاستفادة المطلقة من سكني سعود بن طلال يُدشِّن موسم صرام الأحساء لعام 2025
أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– موظف مراقبة الوثائق: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير التأجير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)