حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى السودة للتطوير

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٠ صباحاً
وظائف إدارية شاغرة لدى السودة للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف مراقبة الوثائق: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير التأجير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

