وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من الإدارات التابعة للمجلس في مدينة الرياض.
وبيّنت إدارة المجلس أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي هندسة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، هندسة البرمجيات)، أو ما يعادلها.
– أخصائي التميز المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو أي تخصص ذي الصلة.
– رئيس قسم إدارة الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
وأوضحت إدارة المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)