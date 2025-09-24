وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف لقطات توثق تساقط البرد بأحجام كبيرة في حي الجعرانة القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كجم من القات المخدر بعسير “سعوديبيديا” بوزارة الإعلام تصدر ملحقًا خاصًا باليوم الوطني بعد ماكرون.. موكب ترامب يُعطل الرئيس التركي في نيويورك قتلى وجرحى في إطلاق نار بمنشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك بتكساس القبض على مخالف لتهريبه 180 ألف قرص محظور بجازان مزاد الهجن.. إضافة نوعية لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 الداخلية تحتفي باليوم الوطني بالعرضة السعودية والفلكلور الشعبي وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية
أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرياض، ونجران، وبريدة.
وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول الشبكات.
– تنفيذي مبيعات/ صالة العرض (عدد وظيفتين).
– مصمم جرافيك.
وأوضحت شركة الخزف، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)