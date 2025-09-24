Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٢ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرياض، ونجران، وبريدة.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول الشبكات.

– تنفيذي مبيعات/ صالة العرض (عدد وظيفتين).

– مصمم جرافيك.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

