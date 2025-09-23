Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة Aramex

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٢ صباحاً
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة Aramex
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة Aramex

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– رئيس التسويق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال، الاتصالات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

