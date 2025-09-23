وظائف شاغرة في شركة PARSONS وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة 19 وظيفة شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير القيادة الإماراتية تهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار على عدة مناطق وظائف إدارية شاغرة لدى شركة Aramex فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن خطة إعمار غزة الأحوال المدنية تستعرض رحلتها من الكاميرا القديمة إلى الخدمات الرقمية في عز الوطن
أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
– رئيس التسويق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال، الاتصالات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)