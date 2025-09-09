Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الفطيم

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٠ صباحاً
وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الفطيم
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي موارد بشرية.

– مدير متجر.

– وكيل جمركي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

