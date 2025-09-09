وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الفطيم

بدء إيداع حساب المواطن دفعة شهر سبتمبر ماكرون يعيّن وزير الدفاع رئيسًا للوزراء ترامب طلب من ويتكوف إبلاغ قطر بالهجوم الإسرائيلي الوشيك رئيس الوزراء القطري: الهجوم الإسرائيلي كان عملية غادرة 100% وليس هناك علم مسبق بها هيئة تطوير محمية الإمام تركي تطلق المرحلة الثانية من موسم الرعي طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من ملك الأردن تفاصيل اتصال ترامب بأمير قطر شرط مهم لاستفادة المطلقة من سكني سعود بن طلال يُدشِّن موسم صرام الأحساء لعام 2025
أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت مجموعة الفطيم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– تنفيذي موارد بشرية.
– مدير متجر.
– وكيل جمركي.
وأوضحت مجموعة الفطيم، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)