حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي رئيسي الاختبار وقبول المستخدم.

– مدير منتجات البيانات والخدمات.

– مدير برنامج.

– مدير أول مشروع.

– أخصائي الأقساط والضمانات البنكية.

– مدير قسم الإدارة والاتصالات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

