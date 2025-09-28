Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة الشكاوى: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي أول تحليل البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، علوم البيانات، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي أول الحوكمة والامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، القانون)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

