وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير إدارة الشكاوى: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير.
– أخصائي أول تحليل البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، علوم البيانات، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.
– أخصائي أول الحوكمة والامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، القانون)، أو ما يعادلها.
وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)